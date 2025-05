Žestoko suočavanje!

U toku je emisija "Nominacije". Takmičari večeras biraju između Jovana Pejića Peje i Ene Čolić, a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Nenadu Marinkoviću Gastozu.

- Baš sam malopre pratio dok je Anđela izlagala Enu koja je pokušavala da oblati Peju na sve moguće načine i to je crta koju ne volim kod nje. Svašta su izgovarali, ne zna se ko je bio gori. Mislim da je ovo sa Pejine strane na silu, a poštujem jer neke stvari moram da radimo na silu da bism sačuvali zdrav razum. Svaki put kad se trudiš da demonstriraš kako igraš i pevaš ne verujem da se tako osećaš. Bio sam tu da vas posavetujem koliko sam mogao. Ena je iskusnija od tebe, namazanija, ali ne mogu da kažem da je pametnija. Naj*bao si jer si prešao preko nekih stvari, ako treći put pređeš preko toga naj*bao si. Dozvolio si to, verovao si da može da bude okej. Ja sam ti rekao kad je tvoj ćale poslao poklone, mislio sam da će vaš odnos da ode u lošem smeru i pokazao sam neki kodeks prijatelja i rekao sam te da ćeš da naj*beš. Ona je izvukla sve najgore iz tebe, ali i ti iz nje. Ona tebe jedina tera u crveno, a nju mogu mnogi. Razočarao sam se jer nismo pričali na tu temu, ali Ena je priznala da si je sklanjao od mene dok smo bili dobri i to me je razočaralo. Najviše mrzim kod Ene kad se takmiči i daje do znanja da je vaša veza bolaj od naše jer naša fejk. Za ljubav je potrebno poštovanje, lojalnost i tolerancija, a samo si ti pokazao lojalnost, a ostalo niste. Pritisak je uradio svoje i niste mogli da ga izdržite. Ena za razliku od tebe mi se stvarno zgadila, ne želim toliko da prepisujem prostoru moram i njoj. Nije mi se svidelo šta je uradila kad je bio sukob sa Urošem, dao sam joj prostora u emisiji, a ona mi se isk*rčila, terala me je da se zaustavim i sednem i da slušam kako će ona da kaže jer je ona bitna i naravno da sam je nas*sao. Ne dozvoljavam da Ena Čolim morališe mojoj devojci ne možeš za tri života. Kroz ovo učešće smo saznali kakva si ti devojka, nisi čedna i poštena - govorio je Gastoz.

- Ona sebe predstavlja kao da je viša rasa - rekla je Ena.

- Ona je za tebe ozbiljna rasa, a ti si ta koja stalno priča o sortama, rasama i genetici. Kad sam rekao da je loptica iz flipera hteo sam da je bocnem jer je bila sa Matejom, Filipom, pa Matejom - nastavio je Gastoz.

- Pavle, pa Gastoz, a i kad je bio Zvezdan sa njom, pa Majom, pa sa njom, ali tad je bila i krpa - rekla je Ena.

- Što se tiče njene ličnosti razočarao sam se kako se ponaša u ljubavnom odnosu, odavno sam takve prerastao. Neću da budem prost... Sa Enom ne bih voleo da nastavim druženje, Peju bih voleo nekad da zagrlim. Nemam loše mišljenje, vređali smo se kao muškarci ali mi je ležalo na duši da ti kažem jer si pustio m*da. Vidim da balansiraš svoje ponašanje, budi dosledan do kraja. Nama fejk veza funkcioniše super, pa sledeće godine naučite da budete fejk, a ne iz ljubavi da pominjete majke, očeve i decu. Enu šaljem, a Peji želim sve najbolje - poručio je Gastoz.

Autor: A. Nikolić