Nije imao milosti: Bebica bez dlake na jeziku sasuo sve Mimi i Gruji, nisu ni sanjali da ovako grozno mišljenje ima o njima! (VIDEO)

Žestoko!

U toku je emisija "Nominacije", a večeras takmičari "Elite" večeras biraju između Nikole Grujića Gruja i Milene Mimas Šarac. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Nenadu Macanoviću Bebici.

- Grujo, hladan si mi, neinteresantan, mislim da nisi sposoban sam da živiš i rasuđuješ. Koliko se sećam i u petici si imao probleme sa kockom i dugovima. Zbog Mime si ovde ostavio dete, dugove, bivšu ženu, a koliko se sećam i neke kredite si ostavio. Mislim da si jako nesposoban. Sam si rekao kako je ona morala da prodaje auto, kako bi mogla da vraća tvoje dugove. Nemam lepo mišljenje o tebi. Osim što lepo peva. šta lepo da kažem? Što se tiče Mimas metle, žao mi je što je Teodora provalila da mi se svđa. Ovo je najgluplja osoba koju sam upoznao u životu - govorio je Bebica.

- Priča lik koji je bio predmet smrdnje, sprdnje - dodao je Mimas.

- Ona je mnogo inspirativnija. Ona od petice ništa nije priznala što se priča o njoj, dušmani žele da unište ovako lepu devojku. Sanja Grujić je dosta toga rekla o tebi, ispostavilo se da je sve to istina, šta si radila i kako si radila, to najbolje ti znaš. Predstavlja se da Gruja duguje velike pare, a to nisu velike pare, jer ja znam tog dečka. Mislim da je Mimas stvarno najgluplja, sve se slažem sa Kačavendom. Naravno da ću nju da pošaljem u izolaciju - rekao je Nenad Macanović.

- Nisam znao da imaš ovako negativno mišljenje o meni. Nisi u pravu kad kažeš da sam ostavio decu, ja sam ostavio ženu sa kojom sad imam prijateljski odnos. Ušao sam ovde da rešim život i sa decom budem svaki dan - dodao je Gruja.

