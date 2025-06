Žestoko do samog kraja: Lepi Mića bez dlake na jeziku sasuo Aneli i Eni sve u lice, pa Ahmićevoj pokazao još jednom da je uz nju! (VIDEO)

Napeta noć!

U toku je emisije "Nominacije". Takmičari večeras biraju između Ene Čolić i Aneli Ahmić, a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Dragani Stojančević.

- Ena i ja sad imamo odličan odnos kao na početku. Ne provodimo vreme, ali znam da me gotivi kao i ja nju. Nismo se svađale i vređale, ništa loše nismo rekle i nadam se da će takav odnos da nam bude. Sa Aneli sam imala jednu svađu, sad smo korektne. Nikad nećemo biti drugarice, a iz poštovanja prema Jovani nikad se ne bih družila sa njom. Šaljem Aneli - rekla je Dragana.

- Aneli mene vređa iz čista mira, a ona priča u kameru kako ja nju vređam. Ima neki sindrom žrtve, ali to ne može da bude. O Aneli sve najgore. Ena mje mišljenje se o tebi nije promenilo, najdraža si mi u kući. Šaljem Aneli - dodala je Mimas.

- Ena je najodratnija osoba i najmorbidija osoba koja je ovde ikada ušla. Ona je meni bila prijateljica, prišla mi je zbog Peje. Devojka koja sve radi fejk, svašta mi pričala za Mateju i rekla da je "PTŽ" potajno te želim. Ona je svog dečka blamirala sa Rajačićem, Munjinom pitom, sa Gastozom i meni je rekla da je bila sa Lukom u vezi. Ona ovde iskopava grobove i j*be mrtve i žive. Nju šaljem u izolaciju. Aneli je moja kuma, divna osoba. Aneli apsolutno može da priča šta hoće za mene, a nas nikad nećete posvađati. Kad bude došla da mi potpiše list na venčanj to znači da je volim najviše na svetu - govorila je Slađa Lazić.

- Slične su osobe, katakteri i životni putevi su im slični, a priču je prva počela Ena. Htela je da vrati Mateju, a otišlo je toliko daleko da su dva najveća dušmana. Enina veza sa Pejom je meni smešna od samog starta. Peju proglašavaju ludakom, a pre je bio divan i vaspitan dečko koji je prepametan i od divnih roditelja. To mu je donela njihova veza. Ena se pogubila u realnosti jer sve što zamisliš ne mora da bude tvoje. Što se tiče Ene kao druga možemo da kažemo da je odan prijatelj, vedra, jako inteligentna, gine za La Familiju, a sa druge strane vređa, ponižava i iznosi detalje, pa i najbliže želi da povredi. To je nemoć i ljubav. Ena se tako ponaša jer misli da su je izdali Peja i Luka, ali nije u pravu. Aneli se isto desilo da su joj najbolji prijatelji okrenuli leđa, Luka se jedini bori, a ona to ne vidi. Pogubila se jer ne vidi njegove dobre namere. Ispada da Aneli igra rijaliti, poziva fanove, grupe, a to joj nije potrebno. Ostaviću Aneli, a poslaću Enu - govorio je Mića.

Autor: A. Nikolić