Boža popio ispalu i od krave! Aleksandra mu objasnila kako da je pomuze, on se TRESE OD STRAHA (VIDEO)

Nije za ovaj posao!

Kako boravak na Farmi zahteva različite veštine i povezanost sa životinjama, Boža Džons se po prvi put od početka rijalitija usudio da uđe u štalu. Aleksandra Jakšić učila ga je kako da pomuze kravu, ali čak ni krava nije bila raspoložena za druženje sa Džonsem.

- Joj ako me nabode ni obezbeđenje me neće spasiti. Zapričavajte vi i mazite Ružu, bojim se noge, bojim se udarca. Šta ako sednem, a ona me udari? -pitao je Boža.

- Ako hoćeš tako da skačeš, stvarno će da te nabode. Uzmeš si*u, samo cediš. Gde da podigne nogu? On ide samo napred-nazad, neće -rekla je Aleksandra.

- Šta neće, je*o te život, kako neće, ovo nije krava, kako me otresla. Kako si ti naučila, oslobodi me straha. Može li ona da ujede? Je l' neće da udari? A zašto hoće da udari? Ja se bojim da stavim ruke, ja se bojim kao Boga -rekao je Boža.

- Hajde sedi ovde -rekla je Aleksandra.

- Ne smem od Pinkija. Imam strah da priđem životinji, gledaj glava kolika joj je. Jakšićka, dođi molim te -vikao je Boža.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: M. V.