Barbi i Lili oplele po BIVŠEM CIMERU! Priznale koga bi sledećeg volele da isprate na kapiju (VIDEO)

Nikad iskrenije!

Tokom večeri, Bojana Barbi i Lili Strevanović iskoristile su vreme da ogovaraju bivšeg cimera Nikolu Despotovića, a otkrile su i kom cimeru bi sledećem želele da vide leđa.

- Antipatičan mi je i dvoličan, a ovako kad ga vidiš reklo bi se da je simpatičan -rekla je Barbi.

- Kad ti kaže da si retardirana, šta mu ti kažeš? -pitala je Lili.

- ''Imaš li nešto drugo da smisliš osim toga, kome je to intrersantno''. Po meni realno Runja treba da ispadne, Runja, mada mogu i ja. On mi nije zanimljiv, on pa ostali -rekla je Barbi.

- Ti nećeš -rekla je Lili.

- Prošli put me čekala koleginica iz Lazarevca -dodala je Barbi.

Autor: M. V.