Večeras je na imanje Farme 8 pristigla voditeljka Ana Radulović kako bi radila intervju sa farmerima. Nakon Bože Džonsa, na red su došli Elena Petrović i Ognjen Ravić, pa su pred voditeljkom komentarisali najaktuelnija dešavanja na imanju.

- Čim sam čuo da je gazda rekao sam da ću sve sabotirati. On sve radi da bi odvojio mene od Elena i lečio svoje hirove. Ja sam sve odbio, ne bih se odvojio od nje, a time i njemu teram inat. Teško je, bili smo razdvojeni neko vreme i nije odgovaralo ni menji, ni njoj. Što bi sebi oduzeli taj užitak? Ona i ja znamo na čemu smo. Verujem Eleni da čuva moje tajne -rekao je Boža.

- Verujem jedino njemu u ovom pristoru, posle toga Babejićki, ostali me ne interesuju -rekla je Elena, pa govorila o odnosu sa Aleksandrom Jakšić.

- Ona pokušava da manipuliše sa Stefanom, on je dovoljno pametan, ja znam njegove planove. Lakić je pričao sa Stefanom, hoće sve da iskoristi na jednu noć zbog nejne zlobe i da joj vrati za sve što je radila. Ona se preokrenula prema meni i Ognjenu, počela je da bude dobra sa Božom, to je ta šifra. Koristi Stefana da pliva sa njim do kraja, Stefan je sve to provali i na kraju će da joj se osveti. Svađa se i provocira samo da bi opstala ovde -rekla je Elena.

Autor: M. V.