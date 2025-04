BEZ DLAKE NA JEZIKU! Ognjen i Elena opleli po Boži, pa prokomentarisali njegovo PEVANJE: Otkrili koji farmer GAJI SIMPATIJE prema Eleni (VIDEO)

Nikad iskreniji!

Večeras je na imanje "Farme 8" stigla voditeljka Ana Radulović kako bi sa farmerima prečešljala proteklu nedelju i razgovarala o najaktuelnijim temama. Na samom početku je ugostila Elenu Petrović i Ognjena Ravića, pa su komentarisali Božu Džonsa.

- On je ovde naša dvorska luda, naša uhoda. Mi smo presekli i ne dajemo mu na značaju. On žudi za intervjuom, za rijalitijem, iako mu se kao ide kući. On bi voleo da boravi ovde -rekla je Elena na Božin račun, a voditeljka im je tražila da ocene njegovo pevanje.

- Ne, nije iz animoziteta, pevanje ni prosečno -rekao je Ognjen.

- Mnogo falševa -rekla je Elena.

- Sve je to isforsirano, njegovo pevanje je jedna salba dvojka - rekao je Ognjen, pa je su komentarisali ovonedeljne sluge i otkrili zanimljiv detalj. Naime, Ognjen i Elena smatraju da Milan Runja gaji simpatije prema Eleni.

- Jakšićka je osoba koja voli da se poigra. Nadali smo se da ćemo nas dvoje biti u štali, izgovorio sam u tom momentu: "Eto ti drugarice". Tu ne postoji ništa sa njene strane, a sa Runjine postoji -rekao je Ognjen.

- Priznao je za stolom da mu se sviđam, ne da je zaljubljen. Izgovarao je moje ime u snu -rekla je Elena.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: M. V.