Mislio sam da hoće da me diskvalifikuje: OGNJEN RAZVEZAO JEZIK, pa otkrio sve detalje raskida sa Elenom (VIDEO)

Nikad iskreniji!

Voditeljka Ana Radulović večeras je stigla na imanje Farme, pa je na samom početku ugostila Elenu Petrović i Ognjena Ravića. Oni su komentarisali raskid i rasprave koje su imali ove nedelje, a Ognjen je bio rečitiji nego inače, pa je otkrio njegovo pravo mišljenje o raskidu.

- Od gluposti do katastrofe, bez razloga, snosim te posledice -rekla je Elena.

- Bio sam iznerviran zbog nekIh postupaka, mislio sam da je igrala igru i da je htela da me diskvalifikuje. Vremenom kad vidim nju oko mene i da joj je krivo i da je plakala, promenim mišljenje. Bio sam odlučan da neće doći do pomirenja, Lakić me uvek savetovao da slušam svoje srce, a da sam slušao Lakića odavno mi ne bi bili zajedno. Pomišljao sam svašta, Lakić je bio u pravu, ali uvek se poomirimo, ima hemije između nas. Rekao sam da je sve interes sa njene strane -rekao je Ognjen.

- Mi znamo kave je Ognjen naravi, on ćuti, pa samo preseče. Svi misle ako ga dovedem do ludila da će možda da se dikvalifikuje zbog mene. Ja nekoga da diskvalifikujem ne želim -dodala je Elena.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: M. V.