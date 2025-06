Ostao si bez svega, spalio te rijaliti: Mića spustio loptu sa Lukom, pa mu dodelio poslednji savet da prevaziđe vezu sa Aneli! (VIDEO)

Nikad iskreniji!

Naredni budžet ovonedeljni vođa, Lepi Mića dao je Dači Virijeviću.

- Dača mali budžet. Tvoje tračanje i bacanje rovaca idu tebi na obraz. Ti si kao radio Mileva, sve što se radi ti prenosiš. Biti poltron je najgore. Zbog muzike si ušao, čak si i na takmičenje išao na jako čudan način. Svaka čast na muzici, a ovde si otišao na kontra stranu. Postao si neko kod koga se dolazi po tačnu ili netačnu informaciju. To ti nije potrebno. Ušao si u vezu sa devojkom, ja sam bio na tvojoj strani. Njoj si izgovorio jednu strašnu rečenicu. radiš stvari koje su loše. Nadam se da u spoljnom svetu nisi takav i da čovek može da ti poveri nešto, ovako si samo jedna drukara - rekao je Mića.

- Mislim da sam dolazio kod njega da razgovaram i da iznosim informacije ovo komentarisanje bi bilo drugačije - rekao je Dača.

- Sofi, tebi ću dati srednji budžet. Kapiraš neke stavri, dva puta sma se naljutio na tebe. Rekao sam ti šta ti treba, a šta ne. Nisi nimalo naivna i neupućena, za svoje godine si jako inteligentna. Pirmer si kako treba jedna devojka tvojih godina da se ponaša, Čestitam ti na tvom drskom ponosu, omiljena si osoba. To je primer jedne časne i fine devojke - rekao je Mića.

- Luka je neko koga sam davno sreo u životu. Bili smo na ručku, njegove kumove i prijatelje poznajem odlično. Ovde sam ga zaisa upoznao i ja sam veliki i žestoki protivnik toga što radi Luka. Verovao sam da treba da mu se da šansa. Ja sam neko ko mu misli dobro. Izbor prijatelja i partnera te čini srećnim ili nesrećni. Biraš ili raj ili pakao. Sa spoljne strane si zadovoljan, izabrao si prijatelje, imao si razvod braka jer si smatrao da tako treba. Nisi mi jasan, mislim da te pojeo rijaliti. Branio si Enu, kao da ti je rod najveći na svetu, gde je ona pravila greške prema Aneli. Posle si ti ušao u vezu sa tom devojkom, mislim da ti nemaš objašnjenje za to. Odnos prema tvojoj voljenoj osobi nije onakav kakav si očekivao od prijatelja, to je izazvalo haos. Ostao si bez prijatelja i bez devojke zbog koje je sve nastalo. Onda si ostao u odličnom odnosu sa Ivanom kom si uradio najgoru stvar. Mozak si mi tu napravio kao kašu. Rijaliti ti je pojeo mozak. Nema rešenje za tebe. Moj predlog ti je da pređeš u Pab i da se smiriš do kraja. Ne trebaju ti svađe. Ono što je urađeno tebi, ostao si bez argumenata i bez svega. Ostao si bez devojke i prijatelja jer si neke stavri birao pogrešno - rekao je Mića, pa dodelio srednji budžet.

Autor: A.Anđić