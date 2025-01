Nisam tada bio spreman ali... Ivan priznao da mu je veza sa Miljanom donela nešto prelepo, i to mu je sve draže i draže! (VIDEO)

Učesnici nikad iskreniji!

Voditelj Darko Tanasijević ušao je u Belu kuću, kako bi sa ukućanima razgovarao o brzopletim odlukama, a prvi sa kim je popričao bio je Stefan Karić.

- Da li si nekad imao brzoplete odluke? - pitao je Darko.

- Pa to je nekako sastavni deo mog života, uvek sam donosio brzoplete odluke - rekao je Stefan.

- Da li te je neka brzopleta odluka puno koštala? - pitao je Stefan.

- Ne znam, na primer, potpisao sam ugovor ovde na parkingu jedne sezone, mislim da to niko nikad nije doživeo, ušao sam ovde u trenerci. Volim to, pokreće me to. Dešavalo se da dam novac u sred zime na motor - rekao je Stefan.

Sledeći sa kim je voditelj želeo da porazgovara bio je Ivan Marinković.

- Da li je razvod braka potpisan na wc šolji brzopleta odluka? - pitao je voditelj.

- Kod mene je sve brzo, pletem veoma brzo. Odluka za razvod je bila brzopleta, ali se ponosim sa njome, bila mi je veoma simpatična - rekao je Ivan.

- Da li postoji nešto dobro ili loše što si učinio u životu, a da je bilo brzopleto i da osećaš posledice toga? - pitao je Darko.

- Imam jednu posledicu, ta veza sa Miljanom, iz koga se nešto veoma lepo desilo. Nisam tad bio spreman za dete, ali kako vreme prolazi, ta oduka mi je sve draža i draža - rekao je Ivan.

Autor: K.K.