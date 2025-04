Uvek u dvorcu imaš jednu DVORSKU LUDU: Lakić bez dlake na jeziku, OCRNIO Božu Džonsa (VIDEO)

Nikad iskreniji!

Nkola Lakić i Peca Lazić danas su se osamili u dvorištu kao bi se sunčali, a jedva su sočekali da komentarišu ponašanje i postupke Bože Džonsa.

- Hoće da pokažu Boži da je tu mentol koji juri bezdušno oko Elene i zbog kadra. Sad se odjednom zabubljuje i u prodavačicu, devojku koju rtadi na pijaci. Ne zna viče gde i u kojoj priči da bude. On da zna da se udvara on bi sam napravio poklon, bio bi kreativan i drugačiji. Mentol, ne zna sa ženama, nikad neće znati, predmet sprdnje. Uvek u dvorcu imaš jednu dvorsku ludu, to je on -rekao je Lakić.

Detaljnije pogledajte u nastavtku.

Autor: M. V.