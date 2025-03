Hladan tuš za Aleksandru! Ona nahvalila njihov odnos, a Stafan nikako ne može da poveruje u njene emocije (VIDEO)

Hladan tuš za Aleksandru!

Večeras je na imanje Farme 8 pristigla voditeljka Ana Radulović kako bi radila intervju sa farmerima. Nakon Elene Petrović, Ogjena Ravića i Bože Džonsa, voditeljka je ugostila Aleksandru Jakšić i Stefana Stojanovića kako bi govorili o svom odnosu i ostalim aktuelnim temama.

- Da li iskrene emocije ne mogu da se sakriju? -pitala je voditeljka.

- Ja sam prevarant, svašta mogu da sakrijem. Razmišljam danima kako se simpatiše dvoje ljudi, a ne ljube se i nemaju intimne odnose. Ja znam da naše emocije nisu uspele da se sakriju. Ne pokušavam da sakrijem, ja sebi neke stvari ne mogu da dozvolim. Ja nisam klinka da mogu da dozvolim neke stvari. Ja pravim razliku, srce mogu da poslušam, ali ipak preovlada razum. On me po ceo dan mazi, tu je srce. Puno toga mora da se desi i moram da ga upoznam. Nisam ga upoznala, nama je to malo specifično, njemu za sada ne smeta. Ovo mi je za sada dovoljno, ugađa mi, mazi me, ne znam... Nije mi problem da se sakrijem, ne znam da li se toliko privlačimo jer smo u zatvorenom prostoru, možda kad izađemo ne budemo toliko privlačni jedno drugom. Nama je lepo u svakom slučaju, ne moramo da se definišemo -rekla je Aleksandra.

- Meni ovde nijedna slika nije realna, nijedan lik, čovek. Nemam potrebu da preduzmem korak dalje -rekao je Stefan.

- Želje postoje, ali ne treba brzati. Svašta može da mi se desi, mnogo sam grešaka napravila jer sam brzala. On misli da se ja šalim -rekla je Aleksandra.

- Ne veruješ Aleksandri? -pitala je voditeljka Stefana.

- Mislim da su ljudi fejk, ovde ljudi imaju neki svoj repertoar -rekao je Stefan.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: M. V.