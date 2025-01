Aneli i Mateja progovorili o svom pomirenju, on joj opet zadao hladan tuš nakon izjave da između njih ništa više od toga neće biti! (VIDEO)

Opet hladan tuš za Aneli!

Voditelj Milan Milošević imao ja pitanje za Aneli Ahmić i Mateju Matijevića.

- Opet ste pružili ruku pomirenja, kako ne priznate da ne možete jedno bez drugog? - pitao je voditelj.

- Nije da ne možemo jedno bez drugog, ali imalo dobru energiju kad smo zajedno. Meni je ona gotivna, pogotovo na žurkama. Sada sam slobodan, mogu da komuniciram sa njom. Nije mi ništa loše uradila - rekao je Mateja.

- Simpatčan mi je, smešan. Gledaoci su u pravu kada kažu da smo mi simpatični jedno drugom. Sve ovde što govori, kada me izvređa, on se nakon toga pokaje. On je kompleksaš, pa tako da ćemo se sigurno mi opet posvađati. Nakon ulask njegove drugarice, naš odnos se dosta promenio. On ne može ovde bez mene - rekla je Aneli.

- Mogu ja bez koga hoću - rekao je Mateja.

- Nije mi logično, do pre pet dana je bacao ovde u kantu, a sada ne možete jedno bez drugog. Nekako mi izgleda kao da se na silu hvalite, iskreniji ste mi bili kada ste se pljuvali ovde - rekao je Ivan.

- Šta smo mi uradili sem što smo spustili loptu. Između nas ništa neće biti - rekao je Mateja.

- Što stalno potenciraš priču da ništa neće biti - rekla je Aneli

- Svaki utorak je isti, sinoć je bila njena sezona parenja. Sinoć je bila mortus pijana. Priznala da je za Alibabu sve slagala. Priziva ovde da ušu Janjuš ili Filip Car. Terturaš se po kazinu mrtva pijana. Vas dvoje mi i idete jedno uz drugo, beda na bedu. On je prevrio devojku sa tobom. Sramota me je vašeg blama, i vaše sramote.

- Samo da pozdravim tvoju drugaricu Anitu, i da kažem da se nadam da će ona da uđe ovde. Imali smo takav kontakt i konekciju na biti, da ja to ne mogu da objasnim - rekao je Mateja.

Mislim da bi oni bili idealan par, ne znam kakva je Aneli u odnosu. Podržavam ako se desi, bilo bi top - rekla je Sofija.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: K.K.