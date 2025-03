Andrea se poverila Runji! Tvrdi da je opčinjena Luksom, pa priznala: Najdraže mi je kad je ljut i besan... (VIDEO)

Andrea priznala sve!

Andrea Anđelković danas je otvorila dušu, pa celu suštinju odnosa nje i Saleta Luksa ispričala Milanu Runji. On je pažljiv slušao u Trač pabu, a poželeo im je i svu sreću.

- Ja sam opčinjena, bolesna sam, ja ga samo gledam -rekla je Andrea.

- Pa dobro, zaljubljena si, samo se vi volite -rekao je Runjo.

- Znaš šta mi je najdraže, kad je ljut i besan i kad uspem da ga smirim. Kad dođe i zagrli me i ja osetim da je sve u redu. Prvo me to nerviralo, mislila sam da neće moći jer nije uvek dozvoljavao pristup. Kad sam skontala momente kada mogu da ga smirim, nema dalje. Srce mi je napunije -rekla je Andrea.

- Ja vam želim svu sreću ovog sveta -rekao je Runja.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: M. V.