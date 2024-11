Od prvog dana sam videla taj njen pogled: Aleksandra priznala da je osetila netrpeljivost od Jelene, pa otkrila čime je zavela Ivana! (VIDEO)

Priznala sve!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a večeras će novinari Darko Tanasijević ispred Pink.rs portala i Joca Novinar ispred Red portala svojim intrigantnim pitanjima pomrsiti konce učesnicima. Darko je razgovarao sa Aleksandrom Nikolić.

- Da li misliš da je Ivan hladan kad čuje za Jelenu i Uroša - pitao je Darko.

- I dalje je malo ljubomoran za Jelenu, to moram da vidim. Rekla sam mu malopre ili je izuzetno dobar ili tako dobro glumi. Ja želim da mi neko veruje sto posto, jer nemam loše namere. Možda nekom nesvesno napravim problem, ali nije mi to namera. Imam celog života problem da mi muškarci ne veruju, čak i kad sam bila najvernija. Volela bih da nađem osobu kojoj ću verovati i ko će verovati meni. Mislim da mi Ivan ne veruje, ni ja njemu, ali to je normalno - rekla je Aleksandra.

- Koliko si Jeleni zapravo trn u oku - pitao je Tanasijević.

- Veliki, od prvog dana sam videla taj njen pogled. Mislim da je osećala da ću joj biti potencijalni problem u odnosu sa Ivanom - rekla je Nikolićeva.

- Čime je ti provociraš - pitao je Darko.

- Ja neke ozbiljne stvari pretvorim u šalu, počnem da se smejem od muke. Možda me zato ljudi ne shvataju ozbiljno, ali stvarno se plašim i ne znam šta žena može da uradi. Žao mi je što misli da je provociram, jer to ne radim. Da je došla u situaciju da se diskvalifikuje, ne bih mogla da živim s tim - kazala je Aleksandra.

- Rekla si da Ivana privlače bolesnice, čime si ga onda ti privukla - upitao je Tanasijević.

- Ja sam bolesnica na svoj način, imam tu dubiozu i sve vidim. Idem do te mere dok muškarac ne prizna istinu, jer mrzim laži - otkrila je Aleksandra.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković