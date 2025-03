Dan otpočeli tenzijom: Sneža Kušadasi krenula da zavodi red, Boži krenula para na uši! (VIDEO)

Nije krenulo najbolje!

Sneža Kušadasi prišla je Boži Džosu dok je doručkovao i dala mu do znanja da šolja i šerpa moraju biti oprane kako on zna i ume, pa čak i ukoliko to bude neko drugi uradio. Boža je pokušao da smiri tenziju, ali mu nije pošlo za rukom.

- Božo nađi ko će da ti opere tu šolju od ranog jutra - rekla je Sneža.

- Organizovaću - rekao je Boža.

- Mora neko i šerpu da opere - rekla je Sneža.

- Dobroo, organizovaćemo kažem - rekao je Boža.

Autor: N.P.