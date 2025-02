Otvorio sve karte: Peja obelodanio detalje raskida sa Enom, njoj od besa krenula para na uši! (VIDEO)

Nije mogla da ostane imuna!

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" pokrenuo je novu temu, a radi se o burno raskidu Jovana Pejića Peje i Ene Čolić.

- Imali smo najgoru svađu do sad. Smatram da smo i ona, a i ja baš prsli. Osetio sam se loše jer mi je spominjala majku, a ona se osećala loše jer sam spominjao poker. Sve je krenulo oko utorka kad je njoj bio potreban spisak. Ona kao da je htela da odlučuje o svemu, spisku i parama. Što me onda pita? Meni se te nedelje jela pavlaka, valjda mogu da izaberem. Posle je sve krenulo nizbrdo, ko koga tu voli više, pa ono sa Grujom. Posle je sve došlo na naplatu kad je Luka tražio jaja i ja sam mu dao četiri. Rekla mi je da je imala 20.000 dinara, a kad je sa mnom da ima 8.000. Osećao sam se baš loše, otišao sam da spavam, a onda sam krenuo da se udaljavam i da bežim po kući jer neću da se svađam zbog novca. Posle je došla svađa kad je htela da trenira sa Munjom, jer je mislila da sam trenirao sa Sofi. Sofi je trenirala sa Matejom, ja sam trenira sam i ne zanima me koga ima unutra. Njoj smeta što se družim sa Bakijem, pa ja jedino da idem u pab sa Mićom i sedim samo sa njim. Ja nisam doživeo da tako funkcionišem. Neću da kažem da je sve super, a da ništa nije super. Provokacije, previše ima strasti između nas i nekad je pametnije da nema toliko strasti jer je onda sve mirnije. Najviše me je iznerviralo jer su svi bežali u ludilu, dok su drugi trčali da bi imali nju rijaliti zvezdu pored sebe. Ja sam joj pričao ispod pokrivača, učio i govorio neke stvari da do ovoga ne bi dolazilo - govorio je Peja.

- Koliko je Munja zaslužan i to njeno ponovno zbližavanje sa njim? Ona zna koliko tebe to nervira - dodao je Milan Milošević.

- Nije pitala Mateju najboljeg prijatelja jer joj nije odgovaralo. Anđela je napala Gastoza za Sofi, pa si i ti mene. Ja sam tebe ovde voleo i samo si mi ti upala u oči. Ja sam prvi ustao i rekao da me ne zanima njena prošlost i da će da promeni neke stvari kad izađe, a da ću ja da budem uz nju. Ona ne treba kao žensko da radi, ja ću kao muškarac - pričao je Jovan.

- Ispada kao da sam ja bila neka k*rva, ajde pazi kako pričaš. Šta znači moja prošlost? Neću da se ovde ostavlja prostor. Beograd je toliko mali, ljudi koje Matora pominje može bilo ko da pita, a ja garantujem da nikad ništa nisam radila u Beogradu. Ja nemam kompleks ni od čega - besnela je Ena Čolić.

Autor: A. Nikolić