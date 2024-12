Ena udarila na Pejin starački dom: Žestoko ih urnisala zbog mešanja u njihovu vezu! (VIDEO)

Nije mogla da ostane imuna na stvari koje su radili!

Takmčari "Elite" danas glasaju za takmičara koji gura nos gde mu nije mesto. Ovonedeljni vođa Borislav Terzić Terza dao je reč Lepom Mići.

- Broj jedan je Džordi. Broj dva je Munjez, kako da prođe bez njega? On je umešan u sve moguće priče i dešavanja. Broj tri je Uroš Stanić, on se meša u mnoge s pravom ili bez, ali nema čoveka u čiji se život nije umešao Uroš. Dača je neko ko vodi tuđe abrove - rekao je on.

Sledeći je glasao Baki B3.

- Uroš Stanić se meša tamo gde mu nije mesto, čeka zbrku i frku, pa uskače kao padobranac. Kad je frka on vreba. Drugo mesto je Dača, isto tako, ali on nije toliko da se kači kao Stanić. Njega ću ipak da preskočim. Staviču Džordi, ona isto tako radi i poput Stanića u manjom jeri. Na treće mesto bih stavio Đedovića - rekao je Baki.

Naredna je glasala Ena Čolić.

- Ima mnogo više od tri, a ne mogu da izostavim one koji su se meni mešali. Treće mesto će da bude Jordanka, to što je prošlo ne znači da nije bilo. Baki se stalno meša gde mu nije mesto, pogotovo u tuđe ljubavne odnose i Peji je rekao da ja nisam za njega i da se vidi kakva sam ja devojka. Prvo mesto Ivan Marinković, rekla bih sve što i Anđela - pričala je ona.

Autor: A. Nikolić