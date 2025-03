PETPARAČKE PRIČE KRISTIJANA GOLUBOVIĆA: Opisao HIT susret sa OPASNIM MUŠKARCEM - Radnja kao iz filma (VIDEO)

Haos!

Kristijan Golubović jutros je prepričao susret sa jednom opasnim muškarcem.

- Takav sam, ja sam alfa, kod mene nema dileme. A on... I sada, ono u 12 hoće klubovi, da nastavi preko dana da se pokazuje... Ja volim d aodmorim, apartman, zvezde, more...Hoću na tabletu da ukucam sa ženom šta ću da gledam... I on kao, "došao si ovde da spavaš". Reko ja nisam došao da spavam, vi ste drogirani i pijani... Da sve hrvatske kur*e mene vide po kafićima... Dolazi neka plava, vata me za đo*u. Ja nisam u tom fazonu, ne želim tu vrstu sporta u to vreme - rekao je Kristijan.

- Čujem neko meni ispred vrata... Znam da on ima problema sa nekima, i u jednom momentu neko kuca, neka devojka u gaćicama, majica njegova, pokrivena, ovde otečeno... Kaže "molim te, ti si drugačiji" - dodao je.

- Od koga da je spasim? od onoga ko je mene doveo u goste. Kaže vezao je za radijator, hoće da je ubije. Ona jeste prostitut*a, ali hoće da ide kući, on je vezao za radijator da joj predaje prirodu i društvo - naveo je Golubović.

Detaljnije u nastavku.