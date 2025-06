Aneli će poludeti kad za ovo sazna: Luka priznao Sofiji sve o poznanstvu sa Sandrinim mužem, ovo je njegova strana priče (VIDEO)

Haos u najavi!

Luka Vujović objašnjavao je Sofiji Janićijević da Sandra Obradović ne priča istinu kad iznosi detalje o njegovom poznanstvu sa njenim suprugom.

- On je morao da dođe posle 2. marta 2023. i ran ranije da je došao znao bih. Oni imaju da zovu iz sobe, govore mi da li je došao neko nov, tako da nije mogao da dođe - rekao je Luka.

- Ja sam to povezala da ste vas dvoje pričali - dodala je Sofija.

- Nju samo da pitaš koji je to period i kad je on došao, a ona ne može da se seti. Ja nisam bio tamo od 2. marta 2023. i mogao je samo posle toga da dođe. Zamisli ona izlazi za 30 dana i ja to da tvrdim, pa ispada smešna. Ona spominje i davno mi je rekla da ga ne spominjem, a onda ga stalno spominje - nastavio je on.

- Pitaću je sutra - poručila je Janićijevićeva.

- Nema šta, ona mene ne zanima, nego ona stalno ustaje i to potencira. U "Narod pita" ću da je pokloim sa svim glupostima - dodao je Luka.

Autor: A. Nikolić