Tenzija samo raste: Luka smislio taktiku kako da ponovo dobiju podršku porodica, Aneli odlučila da Đedovića stavi na hlađenje! (VIDEO)

Haos u najavi!

Luka Vujović izneo je svoje mišljenje o tome šta bi trebali on i Aneli Ahmić da promene u svom odnosu kako bi dobili ponovo podršku porodice.

- Ako hoćeš da demantuješ moju mamu ne smemo da se svađamo. Ne možemo da dozvolimo da oni napolju ulaze u sukob. Grofica je jedna inteligentna žena kao i Biljana. Podržavala je od samog starta - rekao je Luka.

- Moram pokušati da ne radim to više. Navika mi je da odem kod Đedovića jer me on sasluša, kao i kad plačem što odem kod Miće - rekla je Aneli.

- Pitao me kako komentarišem to što je Đedović rekao za tvoju porodicu i tvoju porodicu,a ti si se pomirila. Ja sam rekao da imam teoriju da si i ti pomislila da si se ogrešila i da srljate zajedno u to - rekao je Luka.

- Ja znam da će sve po meni ići. Ja ne mogu protiv sebe ovde - rekla je Aneli.

Detaljinije pogledajte u video - prilogu.

Autor: A.Anđić