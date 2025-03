'SVESNA SAM DA SAM KRIVA' Elena kroz suze priznala koliko joj je teško što je ostala bez Ognjena, pa otkrila sve o odnosu sa Božom (VIDEO)

Pokušaće sve da se pomire?!

Voditeljka Ana Radulović ušetala je na imanje rijalitija "Farma" kako bi popričala sa učesnicima o protekloj nedelji, a sledeća je bila Elena Petrović.

- Mnogo sam tužna i isplakala sam se danas. Stiglo me je sve, najviše ta svađa sa Ognjenom, ali i sa Lakićem. Svesna sam da sam ja kriva za svađu, od gluposti je nastao haos. Sada svako snosi svoje posledice, a to što sam kriva je ono što me najviše boli -rekla je Elena.

- On je izgleda nikada odlučniji da se ne pomirite -dodala je Ana.

- Mislim da mu je Boža najviše zasmetao u svemu ovome. Svesna sam svega, ali Boža je tu i biće do kraja, uvek će da se muva, da pokušava da me zagrli, ja nemam snage da se borim protiv njega. Peca i Lakić mu sada pune glavu, znam to. On ga savetuje, a nekada namerno meni kontrira, zato smo se danas i posvađali -rekla je Elena.

- Zašto svi misle da ga samo koristiš zbog rijalitija? -pitala je Ana.

- Od prvog dana je takva priča, a ja sam zbog odnosa sa Božom sigurno doprinela tim pričama. Malo sam se više zaigrala i dopustila sebi neke stvari, ali Ognjen nikada nije bio moj rijaliti. Ovde se jedan dan računa kao godina, naravno da sam ga zavolela i plašim se kako ću bez njega. Zbog toga sam i plakala danas -rekla je Elena.

Autor: Iva Besarabić