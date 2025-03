Kristijan obasipa Barbi intimnim pitanjima! Boža se šokirao, pa upitao: KAKO TE NIJE SRAMOTA? (VIDEO)

Nikad otvorenija!

Danas su se Bojan Barbi i Kristijan Golubović osamili u gazdinoj kući, pa je ona krenula da iznosi svoju intimu. Kristijan je obasipao pitanjima, a sve se prekinulo kada je srigao Boža Džons.

- Ti postavi neko pitanje, a ja ću da odgovorim? Ja volim kad imaš stav, a kad znaš sa ženama -rekla je Barbi.

- Je l' ti dominiraš u se*su? -pitao je Kristijan.

- Najbolje kad oboje dominiramo, kad se čovak zaljubi, nema granica. Ne može da bude se*s dobar, a da ti ne voliš tu osobu -rekla je Barbi.

- Je l' te taj policajac voleo? -pitala je Barbi.

- Voleli smo se ali je bilo tu ljubomore, oboje smo bili lbomorni, to je bio problem. To me je i privlačilo, ljubomorisao je kad me neko gleda -rekla je Barbi.

- A ti kuja voliš? -pitao je Kristijan.

- Ja volim, pričaćemo kad ode boža ne volim pred njim jer se ne podnosimo -rekla je Barbi.

- Sve čujem šta pričaš Kristijanu, kako te nije sramota? -pitao je Boža.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: M. V.