Ništa im nije jasno! Andrea i Luks pokušavaju da shvate zašto se Kristijan distancirao od njih: Za sve krive OVOG FARMERA (VIDEO)

Ne shvataju!

Jutros su se Andrea Aanđelković i Sale Luks osamili u Trač pabu, pa su komentarisali zahlađenje odnosa između njih i Kristijana Golubovića.

- Ne znam šta mu se desilo, ili se folirao sve do sad i više ne može da se folira -rekao je Luks.

- Nije, mislim da je Boža odigrao ulogu jer je sa njim 24 sata -rekla je Andrea.

- Nije Kristijan klinac, on je to prošao, prvi teba to da zna. Juče sam ga pitao u čemu je problem -rekao je Luks.

- Pet meseci smo pomagali jedno drugom -rekla je Andrea.

- Da mi je krivo, krivo mi je -rekao je Luks.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: M. V.