Svi ga prepoznaju, samo hitova niko ne može da se seti!

Iako je već nekoliko sezona proveo u rijalitiju, Boža Džons se prisetio svog primarnog zanimanja. Otkrio je kako je rešio da postane muzičar, pa je progovorio i o novoj pesmi koja treba da izađe čim Boža napusti rijaliti.

- Kupi meni tata mikrofon, to je već lepo 2020. Preko zime se upoznam sa Darkom, on mi kaže: "To što si mi pustio gde prevaš je korektno, nije najbolje, ne možeš da radiš, ali imaš podlogu". Bio sam na jednoj televiziji na snimanju novogodišnjeg programa, mene radi, ja anonimus ne zna me niko, ne znam ni ja sebe. Meni imponuje, lepo mi, upoznam mnogo ljudi i sledeće godine mi na rođendan dođe Damir Handanović, dao mi je broj i rekao: "Sta god treba, zovi" -prepričao je Boža, pa dodao:

- U Zadruzi 6 sam bio neprimećen, čim sam izašao zove me Bora Santana: "Brate, video sam kako lupaš bubnjeve, video sam kako si pevao, daj da te negde ubacim da radiš". Upoznao ljude preko Takija, dobiješ samopouzdanje kad te ljudi prepoznaju. Onda snimiš jedan kaver, drugi kaver, pa ovu pesmu koju ću da izbacim kad izađem. Ono je ludilo, Beograd po danu, Beograd na vodi, ona i ja se držimo za ruke, odvajamo se i padamo, a onda scena Kalemegdan noću. Frizura, šminka, sve u fulu i onda kad ja to izbacim... -rekao je Boža.

Autor: M. V.