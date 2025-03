U krevetu je bezobrazna kuč*ica: Kristijan šokirao sve svojom nominacijom, pa dodatno podgrejao sumnje da između Barbi i njega nešto postoji! (VIDEO)

Neočekivano!

U rijalitiju ''Farma 8'', voditeljka Ivana Šopić ušla je na imanje kako bi održala još jedne ''Nominacije'', a Boža Džons je prvi dobio reč.

- Što se tiče Lakića, on je jako loš čovek. Izdao me i u Eliti i na Farmi. On nije nikome prijatelj, gledao je samo kako da mi zabode nož u leđa. To je nešto najgore kod čoveka, ali to je on. Što se tiče Barbi, ona itekako ume da udari nisko, ali ja nju volim sve više u poslednje vreme. Svakako ću dati štapić Barbi - rekao je Boža.

- Lakić i ja smo imali jednu svađu, ali to nije ništa strašno. Barbi mi je izgovorila teške reči, preko kojih ne mogu da pređem. Poslaću Barbi - rekla je Babejićka.

- Kod Barbi je devojčica zarobljena u telu zrele žene. Mislim da je ona devojčica, ali gadna kučkica u krevetu. Barbi ima sa mnom se*sualne konotacije, ali sve na bazi šale. Meni je Barbi draga, davao sam joj bezbroj saveta. Tu je i Lakić koji širi samo negativu. To je jedan zao lik, on mnogo toga drži u sebi i ne ponaša se onako kakav bi hteo da bude. On više voli preko drugih da asistira zle namere. Naravno da ću njemu dati štapić - završio je Kristijan.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.