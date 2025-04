Pokrivaju se?! Anđela dodatno podgrejala sumnju da su ona i Karić bili u tajnoj vezi, zbog njega čak zaratila i s Gastozom! (VIDEO)

Neočekivano!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a voditelj Darko Tanasijević nastavio je svoj razgovor sa Nenadom Marinkovićem Gastozom o njegovom odnosu sa Stefanom Karićem, a potom se umešala i Anđela Đuričić koja je pobesnela kao ris na sam pomen njenog i Stefanovog odnosa.

- Gastoze tokom ovih meseci si pričao da Karić najbolje ume da smiri tvoju devojku, takođe su se više puta usaglasili da su im slična mišljenja o datim situacijama. U ponedeljak je hteo da učini tvojoj devojci što ti nisi, pa šta on to ima što nemaš ti? - upitao je Darko.

- Pa on ima majku i maćehu, Osmana takođe. Imamo isti ukus devojaka, istu muziku volimo, tako da sam ja Karić iz svilajnca - rekao je Gastoz.

- Potkačio te što nisi odveo Anđelu u hotel, pa ti je očitao bukvicu kako treba da se ponaša prema devojci. Kako gledaš na to? - upitao je Darko.

- To mi je jako velika glupost. Ja sam hteo da se Matora opusti, ali i da saznam nešto što me zanimalo - rekao je Gastoz.

- Zbog čega cela kuća priča da Anđela ne sme ništa da kaže Kariću? - upitao je Darko.

- Cela kuća se kopča na leđa onda. Jedini ko se nešto brecao Kariću je mali Uroš i to je to. Baš zbog tog stava koji je postavio, mislim da Anđela ima itekako da mu kaže - rekao je Gastoz.

- Ja se nikada neću služiti stvarima koje ne znam. Ja uvek jasno ustanem i kažem šta imam, prva sam mu na podeli budžeta odgovorila jedina direktno i iskreno - rekla je Anđela.

- Anđela niko od tebe nije tražio da ti vređaš Karića, a rekla si: ''Ja protiv njega neću upotrebiti stvari iz spoljnog sveta o kojima ništa ne znam'', ali podsetiću te da je Stefan Karić prvi osetio da ti to pominješ - rekao je Darko.

- Ja sam se tad uvredila što je on to pomislio, ja to nisam radila. Ne znam koga sam ja vređala ikada, uvek sam realno komentarisala - rekla je Anđela.

- Anđela ljudi kažu: ''Da je bilo koji muškarac postavio Anđelu, ona bi ga otresito oduvala kako i ume'', to je izostalo u tvojoj reakciji obzirom da te mi takvom poznajemo - rekao je Darko.

- Da li su me ikada ranije videli da me neko izabere za omiljenu dok sam u vezi? Nisu, hvala lepo. Ljudi u bolesnim glavama imaju nešto da oni misle da sad ako ja odgovaram Kariću i opsujem ga, da će tu izaći Bog zna šta izaći od nas dvoje - rekla je Anđela.

- Šuška se da ti vrlo doziraš ponašanje prema njemu da njemu ne padne roletna i da njemu ne izleti nešto o vama dvoma? - upitao je Darko.

- Pa naravno, njima nisam u interesu ni ja ni Karić, već im je interes da njemu uteraju jer njega ne podnose. Meni je više neprijatno da se priča o mom i Karićevom odnosu - rekla je Anđela.

Autor: N.Panić