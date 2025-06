KAMERE SU MOJA OKA DVA: Anđela podgrejala sumnje da je Gastoz bacio oko na drugu devojku, on najavio ozbiljan razgovor! (VIDEO)

Neočekivano!

U emisiji "Pitanja gledalaca", voditelj Milan Milošević postavio je pitanje Nenadu Marinkoviću Gastozu.

Kako su se tako brzo promenile emocije u par dana?

- Ako se baziramo samo na ono što sam rekao u ponedeljak, onda okej. Rekao sam malopre da emocije ne mogu da ispare za par dana. U nedelju smo našli zajednički jezik, pa smo igubili. Posle ću da obavim informativni razgovor sa njom. Možda bih vremenom i prešao preko toga da postoji mogućnost da me slagala. To je nešto što me tišti. I dalje verujem da je to lovačka priča Pavla Jovanovića - rekao je Gastoz.

- Nikad nisu ni postojale. Poznajem Gastoza kad je zaljubljen, tu ne može nešto da se sakrije. Za mene nikad nisu postoje emocije kada je Gastoz u pitanju. Šlg na tortu mu je došlo ovo za Pavla. Nekako je gurao priču, a očigledno više ne može. Potpuno je nemoguće da proces takve ljubavi ovako nestane. Neka emocija se razvila. Muškarci prelaze ženi preko nekih težih stvari - rekao je Ivan.

- Što si ti raskinuo sa Gocom? - pitao je Gastoz.

- Meni jesu prestale, ali i njoj emocije. To je period od pet godina. Na kraju ćeš doći na nas koje ne voliš. Biće da smo mi u pravu. Treba da ti bude bitan komentar Đedovića koji ti je bio na usluzi u ordinaciji Đedovića - rekao je Ivan.

- Možda nije u par dana. Ja prema njemu imam stvarno emocije i nikad se ne bih pomirila sa njim, ali nije razlog što me na ovaj način ostavio. Niko mi ne treba da bih ja nešto primetila i videla. Nikad neću reći zašto jer ne želim nekoga sa kim sam bila da ukanalim. Nije razlog ni Pavle. Kamere su moja dva oka. Kad pogleda nekoga znam šta gleda, a i njega kad neko pogleda isto. Ono što nisam sebi htela da priznam je sad došlo na naplatu - rekla je Anđela.

- Smatram da se on odavno ohladio. Ohladiti se je trajno stanje. Emocije nisu klima. Mislim da ovde nikad nije bila prava ljubav. Nemanje se*sa u nekoj velikoj ljubavi je dokaz da ne postoji neka preterana strast. Kakva je to veza, onda ja mogu da kažem da sam sa Poršelinom. Generalno nakon osam sezona ne mogu da verujem parovima. Izađite napolje pa da vas vidim. Ovde dok ima poklona, pažnje, fanova ja ne verujem nikome - rekao je Mateja.

Autor: A.Anđić