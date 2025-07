GURNULA JE U ŽIVO BLATO STIDA! Anđela razvezala jezik o Sofiji, podgrejala sumnje da je bacila oko ponovo na OŽENJENOG! (VIDEO)

Opleli!

Tema današnjeg zadatka je da svako od ukućana dođe do fontane kako bi izneo svoje mišljenje o drugom cimeru kom želi da vidi leđa, daleko od očiju drugih takmičara. Sledećni na redu je Stefan Korda.

- Uroš Stanić je neko ko me devet meseci provocirao, zbog koga sam gubio honorare i zbog koga sam dolazi u nezgodne situacije sa Anom. Kad se Ani sve izdešavalo on je vređao nju i njenu porodicu. Jedan mali provokator i manipulator, radi sve zarad kadra i bitnosti. Kad smo bili prva tema on se zakačio i bio tu kao uz Anu, a zapravo joj mislio najgore - rekao je Korda.

- Troje mi je ljudi na listi. Prva osoba je Munja zbog svih mogućnih stavri koje je izbovorio za mene i moju porodicu. Jedan od najvećih ološa u kući. Drugi je Terza, čovek mi se gadi. prevari je svoju trudnu verenicu. Odvratni su i gadni jedno i drugo. On koji preti toj istoj ženi sad. Treća osoba je Tetovska animirka. Hodajuće zlo. Ide sa strane i priča da joj je super da napravi nešto i paljba odavde. Spremna je da me provocira do tih granica. Rekla je da bi bilo super da ima svadbu sa Gastozom jer zna da bi mene to povredilo. Nema empatiju prema ničemu. Čuli smo da je imala oženje sa kojima je bila. Ušla je ovde i ušla u nešto lažno sa Terzom zarad rijalitija. Posle je pokušala da se umeša u odnos Sanje i Marka. Mislim da je bacila oko na još jednog zauzetog muškarca. Lože je ženske suze - rekla je Anđela.

- Trenutno ima petoro, očima ne mogu da ih gledam. Sanja najmorbidnija osoba u kući, anjveći folirant, spremna na sve, tiha jeza. Ena jer joj je Peja samo karta za rijaliti. Upetljala mi je ono najvrednije. Aneli lažna žrtva, nikako ne uspeva da odglumi ove sezone. Slađu Kantolinu neću ovde staviti jer je malo spustila loptu. Bradatog jarca, Luku hoću. Munja koji je spreman da izaziva ljude na diskvalifikaciju. On je hajlat smradova. Ivan Marinković kog ne bih volela da vidim nigde. Čovek kog se javno odreklo njegovo prvo dete, koji je upisan kao NN otac. Najpogrdnije je vređao svoje bivše partnerke. Loš ptac i loš brat. On nema nigde nikoga osim tog Gere - rekla je Kačavenda.

Autor: A.Anđić