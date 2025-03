Sneža u ulozi profesorke matematike! Na ivici sukoba sa Luksom zbog najprostije računske operacije (VIDEO)

Sabrali reči, pa podelili zbunjenost!

Danas je Sneža Kušadasi povela neobičnu polemiku sa Saletom Luksom. Njih dvoje nisu mogli da se dogovore oko matematičkih operacija, pa je Sneža rešila da sve objasni malo prostije.

- Boža ne zna koliko su 2+2/2. on nema pojma koliko su, rekao bi ti 4. To što je deljenje starije od sabiranja, to ništa. Ili ono 1+1+1*0 -rekla je Sneža.

- Pa 0, sve što se množi sa 0 je 0 -tvrdio je Luks.

- Stvarno? Zar nije 1*0=0, ali ovamo ide plus -rekla je Sneža.

- Misliš da je 1? Ima logike -tvrdio je Luks.

- 1+0 je 1, to je kao da imaš imaginarnu zagradu -rekla je Sneža.

- Staviću te za slugu -rekao je Luks.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: M. V.