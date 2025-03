Žestoko opleo pa ljubavnom truglu!

Voditeljka Ana Radulović večeras je stigla na imanje Farme, pa je ugostila Kristijana Golubovića kako bi komentarisao aktuelna dešavanja. Komentarisao je ljubavni trougao Ognjena Ravića, Elene Petrović i Bože Džonsa.

- Imamo stari trougao, Elena, Ognjen i Boža. Ogi je obložen vaspitanjem, ima slike, a nema tona. Tu se radi o ovome, Božu niko nije obavestio da nije Elenin dečko, a ovog tek treba da obaveste. Jedan je pogrešio davno u pristupu njoj, on je po njenom mišljenu feminiziran i nastran, a ovaj je nesposoban da ima jaku energiju za ovakvu ženu -rekao je Kristijan, pa dodao:

- Ona drži Ognjena, on nije obavešten da je dečko od Elene. Ona je parče stiropora na burnom moru, ako pusti Ogija ona tone. Kad bi bila sa Božom ili Luksom, ona bi se svela na nulu. Ogi je žrtva, on je fin i kulturan. Ona i sama kaže kako su klinci koje vrti oko prsta -rekao je Kristijan, pa izneo mišljenje o njihovom odnosu nakon rijalitija.

- Vucaraće se zbog slikanja, ne verujem da če započeti nešto zajedno. Ona ima jedno dete, on ima tatu, mamu, sestru. Drže se jedan drugog stiroporski da bi disali vazduh. On pljuje Elenu uvek sa nama iza leđa, Elena ima tu moć fatalne žene sa kojom barata veoma dobro, nije to polni organ nego mozak. Šta god im ona servira oni će pojesti -rekao je Kristijan.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: M. V.