ZALEPIO JE ZA DNO: Mića žestoko isponižavao Aneli zbog neobrazovanja, pa pokrenuo lavinu uvreda: Njen govor je iz ruralne sredine! (VIDEO)

Opleo žestoko!

Naredni budžet ovonedeljni vođa, Lepi Mića dao je Mileni Kačavendi.

- Nećeš da kažeš ono što misliš. Prema nekima si iskrena, a to zavisi od raspoloženja ljudi sa kojim se družiš. Ti mene ne mrziš, ali ne gotiviš me nešto specijalno. Ja tebi ovde smetam, ali nećeš da me pošalješ u tri pi*de materine. Mnoge stvari bi mi zamerila, ali nećeš jer znaš da te stvari ne bi otišle u pravcu u kom treba. Manipulišeš, izazivaš razne sukobe, da. Odnos tebe i Aneli je odnos u kom je bilo svega. Nemaš spremnost da je poniziš najstrašnije. Aneli je neobrazovana, nema rečnik da bi znala da se svađa, nije sa tim nadarena, a ti si na svom terenu. Njen govor je govor koji se govori u ruralnim sredinama - rekao je Mića.

- Poenta je jer se "tignje" nigde ne kaže tako - rekla je Ena.

- Ni ja nisam obrazovana nego znam da pričam - rekla je Aleks.

- Sve sam vas sad izazvao da kažete mišljenje - rekao je Mića.

- Pričao si o meni iz onoga što je on govorio o meni. Aneli plače juče, Mića menja baterije, ona sklanja jorgan, vidi da je Mića ne ferma, pa opet navlači jorgan - rekla je Aleks.

Detaljinije pogledajte klikom u nastavku.

Autor: A.Anđić