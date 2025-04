Ne može klinka bolje da zna od mene: Ni ovaj dan ne prolazi bez RASPRAVE! Lili zaurlala na Babejićevu, ori se imanje zbog pripreme ribe (VIDEO)

Žestoka rasprava!

Dok je Kristijan Golubović pripremao ribu za posnu trpezu, Aleksandra Babejić i Lili Stevanović su se sukobile oko načina pripreme.

- Ne toliko brašna devojko, mnogo brašna stavljaš -rekla je Lili.

- Što? Toliko se zalepi koliko treba na mokru ribi. Ona je domaćica do mog ku*ca -rekao je Kristijan.

- Ovde je 13 ljudi -rekla je Aleksandra.

- Ne može klinka bolje da zna od mene -rekla je Lili.

- Odrasla je na selu -rekao je Kristijan.

- Boli me ku*ac nek rade šta hoće. Omalovažavanje jedne klinke meni ne treba -rekla je Lili.

- Na veliki praznik se ti svađaš -rekla je Aleksandra.

- Ne dozvoljavam ti da me nipodaštava klinka. Ućuti, je l' ti jasno? Ne možeš se nikada meriti sa mnom, to što ja neću da ovde glumim domaćicu to je iz mojih ličnih razloga -rekla je Aleksandra.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: M. V.