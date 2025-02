On je kuče, a ti ga vodiš na povocu: Kristijan sasuo sve u lice Aleksandri, ona na sve načine pokušala da ga uveri u suprotno (VIDEO)

Žestoka rasprava!

Kristijan Golubović i Aleksandra Jakšić danas su se žestoko sukobili jer je Aleksandra štitila Stefana Stojanovića od brojnih sukoba koje je vodio Kristijan.

- Ne možeš ništa da skriješ -započeo je Kristijan.

- Naravno da ne, nije sa lošom namerom -rekla je Aleksandra.

- Šta ima, čovek gleda -rekao je Kristijan.

- Rekla sam mu samo da se ne meša -rekla je Aleksandra.

- Šta, on je kuče, pa ga vodiš na povodac, ja sve vidim -rekao je Kristijan.

- Znam da vidiš, nije bilo sa lošom namerom. Kiki, ne shvataš što sam ja njega pomerila -rekla je Aleksandra.

- Nemoj da si pokvarena, nemaš potrebe da budeš pokvarena sa mnom. On se breca na Pecu, a ti pokvareno gledaš: ''Bolje Kristijan da izleti i da on to završi, nego ti'' -dodao je Kristijan.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: M. Vićović