Obezbeđenje ima pune ruke posla i na Uskrs: Peca i Boža zaratili, pa razmenili gomilu uvreda (VIDEO)

Haos!

Rasprava Elene Petrović i Ognjena Ravića prenela se i u spavaću sobu, pa je u istu jedva dočekao da se umeša i Peca Lazić. Polemisali su o vezi Elene i Ognjena, ali i o prijateljstvu sa Pecom i odnosu sa Božom.

Naime Peca se prvo sukobio sa Elenom jer joj se pravdao da nema veze sa njenim i Ognjenovim sukobila, a onda je pomenuo Božu koji je odmah pritrčao da odbrani sebe, ali i Elenu.

- Što me uzimaš u usta? Nemoj da me uzimaš u usta, ja tebe ne uzimam u usta i nemoj ni ti mene i da me vređaš na Vaskrs. Hajde da vidim šta ćeš da uradiš, pošto me uzimaš u usta i govoriš da sam peder i menzis. Hajde da vidim šta ćeš da uradiš. Nisam ga dirao -rekao je Boža, pa je na imanje ušlo obezbeđenje.

- Ti si folirant -rekao je Peca.

- Teraš ljude iz obezbeđenja da dolze na Vaskrs -rekao je Boža.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: M. V.