Ako me se odrekla, ne znam šta bih rekla... Aleksandra Babejić roni gorke suze jer nije dobila čestitku od mame, sluti da je ovo posredi! (VIDEO)

Šokirana!

Voditeljka Ivana Šopić saopštila je Aleksandri Babejić da joj porodica nije poslala čestitku i poklon za Uskrs, ali da je dobila poklon od Kristine Spalević.

- Jako mi je teško, ne znam šta da kažem. Hvala puno Kristini što je mislila na mene, a boli me duša zbog mame. Da li to znači da me se odrekla? Ukoliko me se odrekla, ne znam šta da kažem posle svega što smo zajedno prošle - rekla je Aleksandra.

Došao je red na Andreu Anđelković koja takođe nije dobila čestitku od porodice zbog čega je bila razočarana.

- Moja mama sigurno kalkuliše, ali meni je bitno da Luks i ja imamo jedno drugu. Sigurno želi sve da mi kaže u lice - rekla je Andrea.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić