Karambol: Teodora roni gorke suze jer je Bebica uhodi, otkrila nove probleme iz njihove veze, pa priznala da želi kraj! (VIDEO)

Neočekivano!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'' a voditeljka je pročitala naredno pitanje za Sofiju Janićijević.

- Sofija nedavno si demantovala da si bila u Tetovu, a potom si rekla da ne želiš da pričaš o tome. Da li demantuješ ili ne demantuješ, o čemu je reč? - glasilo je pitanje.

- Ja sam potvrdila neke stvari kad je Milica ušla samo da bi eto ispalo da ona priča u istinu, ali to nije istina. Ipak mi je mama rekla da sve što treba da demantujem napolju - rekla je Sofija.

Naredno pitanje bilo je za Teodoru Delić .

- Da li se rečenica tvoje majke: ''Ne dozvoli nikom da ti skreše svoja krila'', odnosi na to da budeš žurka devojka kao što su Slađa i Kristina? - glasilo je pitanje.

- Apsolutno ne, ja volim da se igram i zezam. Kada sam radila to sa Terzom, radila sam iz inata. On mene uhodi non stop, ja njemu ništa ne radim dok on mene uhodi - rekla je Teodora.

- Ona i njena majka hoće od mene da napravi neku psihopatu - rekao je Bebica.

- Ne mogu da verujem u kom smeru ovo ide, nije mi jasno kako ovo radi. On meni stalno prebacuje da ne mogu u kratkom šorcu, da ne mogu otkopčana - rekla je Teodora.

- Normalno jer ide polu gola i želi da je svi gledaju - rekao je Bebica.

- Ljubomoriše mi na Mateju, Terzu i tako dalje - rekla je Teodora.

Naredno pitanje bilo je za Anđelu Đuričić.

- Da li smatraš da je okej kad tvoj dečko tepa Sofi sa moje sunce? - glasilo je pitanje.

- Više ne smeta, ja sam se navikla - rekla je Anđela.

Autor: N.Panić