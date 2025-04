PRED ENOM OGNJENA OPLJUVAO ZA SVE PARE: Boža Džons rešio da danas obrlati fatalnu plavišu! (VIDEO)

Koristi sva oružja!

Boža Džons i Ena Petrović već nekoliko sati sede napolju, a tom prilikom pričali su o ranim temama.

- I ti si sama bila protiv mene... Setimo se Ognjena... Daj popričaj sa devojkom, oraspoloži me. Ti kažeš da si nervozna, on ode i legne...Tebi treba druže moj "ovo" - rekao je on i pokazao na sebe.

- Jedno veče mi s eučinilo da imate se*s, hteo sam da vas tučem - dodao je potom.

- Rekla sam mu to ja - dodala je ona.

- Ja treba da budem džentlmen, da me ti zoveš da popričamo, a ne da ja ulazim u rijaliti mod... - dodao je Boža potom.

