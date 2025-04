OVO MU NIJE TREBALO?! Jakšićeva uhvatila Božu kako je ogovara, pa zaurlala iz petnih žila: TEBI MAMA I TATA KAŽU DA SI ZA LEČENJE (VIDEO)

Sasula mu sve u lice!

Danas su se Boža Džons, Lili Stevanović i Kristijan Golubović osamili za stolom, pa je Boza krenuo da iznosi svoje teorije zavere na račun Aleksandre Jakšić. Ona ga je zatekla na delu, pa mu sve saula u lice.

- Dva meseca su kovali plan da Kristijan udari na mene, da me ponizi i da me odje*e ovde. To je bila Jakšićkina vizija, kao što je Jakšićka u podsvesti htela Kristijana da vidi na kapiji. Nweka on sad kaže da nije tako -rekao je Boža.

- Jeste, svi -kazao je Kristijan.

- Sada se pridvoravaju i puče ku*ac Kristijanu -rekao je Boža, dok ga je Jakšićeva čula.

- Šta ti lupetaš? Kakve su to tvoje teorije zavere? Ko koga da diskvalifikuje? Hoćeš ja tebe da diskvalifikujem? Neće ti pomoći ni Kristijan budaletino jedna. Ti ćeš napolju da urnišeš ovu devojku, ti si bolestan. Tebi mama i tata kažu da si za lečenje, pa pobegneš u rijaliti jer nemaš gde da budeš -rekla je Aleksandra.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: M. V.