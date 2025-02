Počela da bljuje vatru: Sandra gori od besa zbog Aneli i Luke, on priznao da je slagao da je voli! Haos u Beloj kući (VIDEO)

Sasula mu sve u lice!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Sandru Obradović.

- Kako si se oseala kad si videla kako Luka ljubi Aneli u usta? - glasilo je pitanje.

- Nisam gledala i nisam videla, rekli su mi drugi ljudi. Sofija i Đole su sedeli, ali nisu ni oni videli i potvrdili. Čekali smo ostali ljudi da kažu šta je istina. Nije mi bilo pravo jer je do pre tri dana pričao da mene voli, sinoć je pokazao svoje prave emocije. Ja sam kriva što sam prešla preko nekih stvari. Mene je bilo blam njega - govorila je Sanja.

- Ja sam sa Lukom ovde najbolji, gotivim ga i sa njim pričam. Kad je Luka ovde došao i kad su svi govorili da prizna svoje emocije rekao je da ne oseća toliko velike emocije kao Sandra i da mu to nije to još. On je ušao u vezu, a ja kod Sandre nisam video da oni dođu i da se zagrle, poljube. Oni se poljube jednom u 24 časa ispod pokrivača. Ja sam podržao Aneli i njega jer vidim nešto između njih. Oboje su slobodni, ja sam za ovu vezu. Njoj je bitnija Kačavenda od veze - govorio je Terza.

- Nema ovde mesta za žaljenje Sandre, ona je znala da Luka nije dovoljno zagrejan za nju. Svi smo komentarisali da se njemu sviđa Aneli. Ona jeste povređena, dozvolila je Luki da joj uđe u krevet, ima dete. Ja sam sa Lukom dobar sa strane se to videlo - dodao je Munja.

- Da li si realan da će Munja da te zaštiti? Munja koji žene naziva krpama - dobacila je Ena.

- On je meni tražio razgovor u krevetu i rekao da me voli, što onda dolazi kod mene? - pitala je Sandra.

- To je bila šala, smejali smo se. Da li ti mene hoćeš sad da poniziš? Ja ti govorim da te volim i da hoću da pričamo, a ti nećeš. Sutra ću i sa trećom da se ljubim - odbrusio je Luka.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić