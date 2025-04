MOŽDA SE POJAVI NOVA GAGA ILI GAGI: Barbi na simpatičan način objasnila Babejićevoj da nije sve tako crno (VIDEO)

Glavna savetnica!

Nakon potpunog pomračenja koje je Aleksandra Babejić doživela zbog Gage, Bojana Barbi rešila je da joj očita lekciju. SKrenula je pažnju na pogled na život, te objasnila da na situaciju sa Gagom mora da gleda sa vedrije strane.

- Ne smeš da gledaš crno i negativno, u svakom zlu ima nešto dobro. Iako me se Gaga na primer odrekla, treba da nastaviš dalje, Možda ti ovo sve donese nešto dobro. Možda ti neko nešto ponudi, možda da nisi ušla na Farmu ne bi dobila to. Nije sve tako crno, koraš razmišljati pozitivno iako je crno. Ja ne bih upoznala Kristijana, možda mu bude menadžer. Gledaj to sa pozitivne strane, treba da kažeš: " Možda sam ja ostala bez te Gage, ali možda se pojavi neka nova Gaga ili još bolje Gagi". Treba da razmišljaš pozotivno, ima nešto crno, nešto beljo, nešto prošarano -rekla je Barbi.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: M. V.