Barbi doživela POMRAČENJE zbog Bože! Sasula mu sve u lice, pa poručila: GADE MI SE MUŠKARCI (VIDEO)

Barbi u do sada neviđenom izdanju!

Nakon rasprave sa Božom Džonsem, Bojana Barbi odmah je prokomentarisala njegovo ponašanje, pa doživela totalno pomračenje. Komentarisala je Božino ponašanje i nabacivanje, pa otkrila kako osvaja muškarce.

- Ja sam nervozna mnogo, kako ljudi ne kapiraju da ne žalim neko da me smara. Ja se povlčim u samoću, ja se nikom ne obraćam, oni me smaraju. Ne volim, gade mi se muškarci jer nemaju pristup. Nijedan ovajav muškarac ne može da me zavede jer smara. Uvek me osvajao muškarac koji ne obraća pažnju na mene i onda ja kažem sebi: "Bićeš moj macane, je*aću ti mamu, bićeš sa mnom." Ja ne kažem njemu nego sebi, "bićeš moj ili Božiji", to me pali i mami -rekla je Barbi.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: M. V.