Barbi doživela nezgodu! Odmah se požalila Lili, a evo koga je okrivila za sve što je snašlo (VIDEO)

Barbi živi u bajci?!

Bojana Barbi danas se opekla na šporet, pa se požalila Lili Stevanović, smatra da su drugi farmeri krivi za nezgodu koja joj se dogodila, ali istakla je kako uspeva da prebrodi ratove koje vodi sa cimerima.

- Baš sam se opekla -rekla je Barbi.

- Kako, šta si uradila? -pitala je Lili.

- Na to kad sam stavila drvo, opekla sam se na stako. Kristijan mi je rekao kad stavim so da će me proći -rekla je Barbi.

- Tebe baš hoće to, da se opečeš -rekla je Lili.

- Zato što imam posla sa vešticama ovde, kad god se posvađam sa budalama neki maler me tera. Kao da nas mađijaju ovde, malo je falilo da počnem da plačem, ali sam se setila čestitke. Kad god mi je teško pročitam to i boli me du*e za ove ološe ovde -rekla je Barbi.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: M. Vićović