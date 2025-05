Boža i Ognjen ne smiruju strasti: Džons nikako ne može da pređe preko OVOGA, spreman da PRECRTA Kristijana zbog podrške koju je dao Raviću (VIDEO)

Epska rasprava ljutih rivala!

Ognjen Ravić i Boža Džons danas su žestoko zaratili nakon zajedničkog pravljanja palačinaka. Dok su Elena i Boža pravili palačinke, Ognjen joj je to zamerio, pa se sukobio sa Božom zbog svega, a na njegovu stranu je stao i Kristijan Golubović.

- Ja ne shvatam tvoju ulogu između nas dvoje -rekao je Ognjen.

- Koju potrebu ti imaš da ideš do Kristijana da ti otvara oči. U prevodu brani tebe, a mene je izdao kao prijatelja. On te je prozvao da ti smrde noge, kako ti smrdi iz usta. Ja sam to rekao u besu par puta, a on to priča za tebe, a ovo je zadatak. Ako si ti siguran u sebe, za par nedelja ćemo biti napolju i niko ne može da te poremeti -rekao je Boža.

- Da poštuje mene rekla bi: "Božo izvini, ne mogu da ti pokažem kako se pravi smesa, nek ti pokaže Jakšićka" -rekao je Ognjen.

- Znaš to koliko puta pokušava da mi se obrati zadnjih dana? -pitao je Boža.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: M. V.