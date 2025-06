VREME JE DA DOKAŽE SVOJU LJUBAV: Boža bira između Elene i PRVOG MESTA! Petrovićevoj se zavrtelo u glavi od njegovih reči (VIDEO)

Šok!

Kako se veliko finale rijalitija "Farmeri" približilo, došlo je vreme da na površinu isplivaju istinske emocije i da učesnici skinu svoje maske, pa otkriju koliko su bili iskremni tokom sezone na izmaku.

Andrea Anđelković potrudila se da sazna da li je Boža Džons zaista voleo Elenu Petrović, pa mu je uputila pitanje od kog mu se definitivno zavrtelo u glavi:

- Šta bi sada više voleo? Da si sa Enom u vezi ili da si prvo mesto? -pitala je Andrea.

- Najiskrenije, honorare sam zaradio i došao sam do samog kraja. Kad bih znao da će da me voli do kraja, pre bih izabrao nju nego prvo mesto. Ja bih kroz nji napravio i pare i sve u životu -rekao je Boža.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: M. V.