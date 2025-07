GLEDATELJKA OSULA DRVLJE I KAMENJE PO DVE FARMERKE: Ne znaju da progovore prosto proširenu rečenicu, a hoće da... (VIDEO)

Jelena se odmah složila sa gledateljkom!

U večerašnjoj emisiji Farmeri "Narod pita" voditeljka Mina Vrbaški ugostila je Jelenu Golubović i Nikolu Lakića.

- Malo je raspoloženiji Nikola sada. On je meni bio vrh. On i Aleksandra posvađani kao bračni par. Bilo mi je super to, verni su ostali do kraja. Ostali su mi bili negativni. Najviše Babejićka i Elena. Ona je jedna neelokventna devojka... Ona ne zna prosto proširenu rečenicu da stastavi. Kada je bila gost, bila sam šokirana kada joj se javlja onaj gospodin i nudi neke stvari... Ona kaže "videćemo" - rekla je gledateljka.

- Šta reći o njoj, nije ni čudo što ste mene prvo pozdravili - rekla je Golubović.

- Babejićka mi je bila iritantna sa smehom, ulizivanjem, nošenjem poklona voditeljkama. I njoj i Eleni je cilj da uđu u Elitu - dodala je gledateljka.

