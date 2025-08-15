ELENA KAO IZBRISANA GUMICOM: Ognjen Ravić ima novu devojku, Luks otkrio detalje o lepotici iz inostranstva (VIDEO)

Šok!

Voditeljka Mina Vrbaški večeras je u emisiju "Farmeri - narod pita" ugostila Saleta Luksa i Marka Jovanovića.

Luks je na samom početku otkrio da je Ognjen Ravić ponovo u emotivnom odnosu sa novom devojkom i da je Elenu Petrović izbrisao kao gumicom.

- Čujem se sa Ognjenom, on je u Frankfurtu. Ima novu decojku, video sam je na video pozivu. Devojka je prelepa i ima dvadesetjednu, dvadesetdve godine, devojka je prelepa i ima mnogo lepe zube -rekao je Luks, pa istakao da je Ognjenu krivo zbog otkazivanja gostovanja u emisiji koja je ranije često upražnjavao.

Ddetaljnije pogledajte u nastavku:

Autor: M. V.