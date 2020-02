Verner za pobedu Lajpciga protiv Totenhema (FOTO)

Jedini gol postigao je Timo Verner u 58. minutu iz penala. Lajpcig je na početku bio bolji, imao je u drugom minutu prilike preko Vernera i Anhelinja, posle čijeg šuta je golman londonskog tima izbio loptu u stativu.

U osmom minutu Totenhem je zapretio preko Stivena Bergvejna, ali je golman Lajpciga Peter Gulači dobro intervenisao.

Nemački tim propustio je šansu u 17. minutu kada je Patrik Šik glavom poslao loptu pored stative. Verner je bio u šansi u 36. minutu, izbio je sam pred golmana Uga Ljorisa, koji je odbranio i izbacio liotu u korner.

Timo Werner has now scored 26 goals in 32 games this season for Leipzig 🔥🔥🔥#UCL pic.twitter.com/LsoSWMVahr