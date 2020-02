CEO TIM U KARANTINU - Fudbaler u Italiji zaražen koronavirusom

Kako se navodi, reč je o 22-godišnjem Nigerijcu Paulu Akpanu Udohu, koji je prošle sedmice propustio utakmicu zbog povišene temperature, a kasnijim testiranjem utvrđeno je da je pozitivan na koronavirus.

Dodaje se da se Udohu zarazio dok je bio u posetu svojim roditeljima u Ređo Emiliji, a fudbaler je hospitalizovan u Sijeni.

Udoh, King Paul Akpan is the only Nigeria player in @juventusfcen.. When will @thenff call him up for international cap😭 pic.twitter.com/nR7mYTS9CG