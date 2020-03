TRAGEDIJA NA FUDBALSKOM TERENU - Igrač (22) se onesvestio i UMRO

Nova tragedija na fudbalskom terenu. Čineme Martins, dvadesetdvogodišnji nigerijski igrač, preminuo je nakon što se onesvestio u toku utakmice svog kluba.

Kako prenosi britanski "BBC" Martins se neprimećeno srušio tokom drugog poluvremena Nasarava junajteda i Katsina u gradu Laifa.

Here is the picture of Chineme Martins who slumped and died during an NPFL match today.

May His Soul R.I.P 💔 pic.twitter.com/ItNczrsaP4